Giorgia incanta Villa Manin: un trionfo di musica e emozioni

GUARDA IL VIDEO Un abbraccio lungo due ore tra Giorgia e i suoi fan: è quello andato in scena ieri sera a Villa Manin di Codroipo, dove oltre 7 mila persone hanno partecipato a una serata magica all’insegna della grande musica italiana. Applausi, cori e forti emozioni per l’unica tappa friulana del tour “Come saprei live 2025”, che celebra i 30 anni della storica hit con cui ha aperto il concerto, accolta da un’ovazione. Dal palco, una Giorgia in splendida forma ha regalato al pubblico un viaggio tra i suoi successi: da “Un’ora sola ti vorrei” a “Girasole”, da “E poi” – accolta da una standing ovation – fino a “La cura per me”, l’ultimo brano portato a Sanremo. Un pubblico entusiasta, con tanti fan arrivati anche da fuori regione e dalla vicina Slovenia, ha reso l’atmosfera ancora più speciale. Prossimo appuntamento a Villa Manin mercoledì 23 luglio con Alessandra Amoroso.