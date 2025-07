Giuseppe Lupo vince il Premio FVG: “Pordenone laboratorio di cultura e impresa”

È Giuseppe Lupo il vincitore della sesta edizione del Premio Letterario Friuli Venezia Giulia, intitolato “Il racconto dei luoghi e del tempo”. A darne l’annuncio oggi a Trieste il presidente della Regione Massimiliano Fedriga, affiancato dal vicepresidente Mario Anzil e dai vertici di Fondazione Pordenonelegge. L’autore sarà premiato ufficialmente domenica 21 settembre durante il festival Pordenonelegge, dove presenterà in anteprima il racconto lungo Laboratorio Pordenone, in uscita per le Edizioni Italo Svevo. Il testo, ambientato tra la città e la sua provincia, mette in luce il legame profondo tra cultura e impresa, raccontando l’evoluzione sociale e produttiva della Destra Tagliamento dagli anni ’50 a oggi. Una narrazione che anticipa il cammino di Pordenone verso il 2027, anno in cui sarà Capitale Italiana della Cultura. “Questo premio – ha sottolineato Fedriga – valorizza la nostra visione di sviluppo culturale diffuso, dove tradizione, creatività e innovazione dialogano e crescono insieme”.