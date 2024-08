Gorizia, dal 22 al 25 maggio l’edizione 2024 del Festival del Folclore

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Kenya, Peru, Martinica. Sono solo alcune delle Nazioni da cui proverranno i gruppi protagonisti della 52a edizione del Festival Mondiale del Folclore in programma dal 22 al 25 agosto a Gorizia. Colori e balli dai quattro angoli del mondo dunque illumineranno il capoluogo isontino per un intero weekend, e non mancheranno musiche e tradizioni mitteleuropee grazie ai Danzerini di Lucinico e alla Banda della città austriaca di Lienz, tra i protagonisti assieme agli altri gruppi internazionali del momento-clou della rassegna organizzata dall’associazione Etnos, la parata folkloristica della domenica pomeriggio.

In caso di pioggia le iniziative all’aperto previste nel corso dell’intero fine settimana in piazza Vittoria saranno spostate in Teatro Verdi.