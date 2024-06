Il Guru dà alla ‘Luce’ un nuovo disco jazz-rap

Esce venerdì 21 giugno “LUCE”, il nuovo EP del rapper friulano IL GURU che sarà disponibile in digitale da indipendente. Dopo l’ottima prova con l’album “Il Figliol Prodigo” uscito l’anno scorso, il rapper italo-colombiano continua il suo percorso artistico in una strada che porta l’ascoltatore verso liriche adulte, intime e riflessive. Con l’EP “Luce” Il Guru fa un passo avanti anche dal punto di vista della ricerca del suono con un lavoro che si può definire jazz-rap visto il coinvolgimento di musicisti jazz della scena italiana che il rapper ha voluto presente in maniera importante nel tappeto sonoro del disco.

Sax, pianoforti, trombe, bassi, tutti in perfetta sintonia con la voce calda e graffiante di Il Guru per un totale di sei canzoni per una ventina di minuti di musica che si allontana dal suono digitale preponderante nelle classifiche e nei social ma senza cadere nel nostalgico: “Luce” è un disco fresco, nuovo.

“LUCE” è la naturale evoluzione del progetto iniziato con “Il figliol prodigo” – dichiara l’artista – attraverso la ricerca di un sound originale, lavorando fianco a fianco con produttori e musicisti da sessione: una crescita genuina per portare la mia maturità artistica de oltre agli stereotipi del rap al fine di toccare la sensibilità dell’ascoltatore, portandolo in un viaggio sonoro e lirico moderno con influenze classiche rap ma anche jazz e soul”. La necessità di Il Guru in questo lavoro è quella di completare un quadro artistico utilizzando strumenti dal vivo per dare un tono caldo alle sue parole e alla sua narrativa fatta di chiaroscuri senza nascondere fragilità e debolezze. All’interno dell’EP trova spazio anche un doveroso omaggio alla trilogia The Jazzmatazz del rapper Guru del gruppo Gangstarr, artista che ha segnato la storia dell’hip hop e che per una serie di coincidenze condivide con il rapper friulano in parte il nome d’arte.

Il Guru (nome d’arte di Antony Pali) nasce a Udine nel 1988, e inizia a fare rap a 17 anni nella provinciale realtà friulana. Trasferitosi a Milano collabora con Mr. Data di Alucina Records per lo street album “Sangue Nero”, che viene pubblicato da Glory Hole Records, insieme ai suoi due seguenti lavori: “Cemento Verde” prodotto da Kappah e il mixtape “Bombe a Mano 3”. Nel 2019 pubblica “Panini 90” in collaborazione con Zizzed, l’anno seguente seguono i singoli “Amami”, “Udine 2.0” e “No Stress” in collaborazione con la rapper barese Miss Fritty, tutti prodotti da Jamie Fields con il quale lavora anche al singolo “Rap Kamasutra” uscito nel 2021 con i featuring di Barbie G e Jangy Leeon. Tornato in Friuli, nel maggio del 2023 Il Guru si ripresenta sotto una nuova veste con un disco più introspettivo come “Il Figliol Prodigo” completamente prodotto da Kappah tornando ad un suono più classico a cui accompagna una sezione di fiati.