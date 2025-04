Hollywood a Palmanova: Piazza Grande set per la promozione di un film Marvel

Il grande cinema internazionale approda a Palmanova, scelta come scenografia d’eccezione per girare il lancio promozionale di un film in uscita dal fantastico universo della Marvel Studios. La suggestiva piazza della città stellata si è trasformata in un set notturno spettacolare, grazie ad un’imponente tappeto di luci e LED che ha letteralmente coperto l’esagono centrale della fortezza.

Un gioco di luci coreografico, studiato per dare vita ad effetti visivi mozzafiato, valorizzato ulteriormente da riprese aeree effettuate con droni di ultima generazione. I ciak si sono tenuti mercoledì sera, approfittando di una finestra meteo finalmente favorevole, e già da questa mattina la troupe era all’opera per smantellare l’allestimento.

Sulla produzione regna il massimo riserbo, ma maggiori dettagli saranno comunicati nei prossimi giorni.

Tra i film mainstream più attesi dal Marvel Cinematic Universe figurano: I Fantastici 4, in uscita il prossimo luglio, Blade, in uscita a novembre e Avengers: Il giorno del giudizio, atteso per il 2026. Per capire se si tratti di una di queste tre pellicole e di quale supereroe sarà abbinato al video promozionale in fase di produzione, toccherà munirsi di un superpotere speciale: la Santa Pazienza. Quello che è certo, però, è che il promo sarà ‘potentissimo’ a livello d’immagine, un mega spot pubblicitario per la stella Unesco incastonata nella Bassa Friulana.