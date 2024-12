I Massive Attack a Gorizia il 24 Giugno 2025

I Massive Attack arrivano il 24 giugno 2025 alla Casa Rossa Arena di Gorizia con l’unico concerto nell’intero Nordest, inserito in “GO!2025”, la rassegna di eventi ideata dalla Regione Friuli Venezia Giulia in occasione della capitale europea cultura, in collaborazione con VignaPR. Considerati gli inventori del genere trip hop, ovvero lo stile che ha trasformato l’hip hop newyorkese i Massive Attack sono uno dei più importanti gruppi del panorama musicale mondiale degli ultimi trent’anni. I loro album “Blue Lines” e “Mezzanine” sono stati inclusi nella lista dei 500 migliori album di tutti i tempi dalla rivista Rolling Stone.