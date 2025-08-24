Il Festival dei cuori riabbraccia Udine, lunedì serata di gala al Palamostre

Colombia, Armenia, Ecuador, Kirghizistan, e persino Tahiti, conditi da un pizzico di Friuli e Sardegna: lunedì 25 agosto tutti i colori del mondo arrivano a Udine per lo show di gala del Festival dei Cuori che andrà in scena a partire dalle 21 al Palamostre con l’esibizione di tutti i gruppi che partecipano alla 55^ edizione della kermesse, la più antica rassegna folkloristica di eccellenza della nostra regione. Risale infatti al 1965 la prima edizione di un’iniziativa che da allora – grazie all’organizzazione del Gruppo Folk “Chino Ermacora” di Tarcento – mette insieme decine di nazioni diverse, centinaia di danzatori e musicisti di ogni continente che portano in Friuli le loro tradizioni e culture, nelle strade, nelle piazze e nei teatri dei nostri paesi, mescolandole all’anima profonda del folklore di casa nostra in un’atmosfera di amicizia e fraternità. Quest’anno la manifestazione, realizzata con il sostegno della Regione e della Fondazione Friuli, torna a Udine.

“Ci teniamo molto a essere accolti nella capitale del Friuli – spiega il direttore artistico del Festival Massimo Boldi – e siamo felicissimi di far esibire questi gruppi di eccezionale valore artistico che stupiranno con la bellezza e la varietà delle loro coreografie”. A dare il benvenuto al Festival è l’assessore alla cultura del Comune di Udine Federico Pirone: “Questa manifestazione è una grande dimostrazione di come culture diverse possono unirsi e cercare punti di contatto coltivando conoscenza, empatia, solidarietà reciproca: si chiama cultura della pace ed è per questo accogliamo con piacere a Udine chi, come il “Chino Ermacora”, opera per promuoverla da decenni, dai tempi della guerra fredda, e mostra attraverso il linguaggio della danza che un altro mondo è possibile, all’insegna del rispetto e dell’amicizia fra i popoli”.