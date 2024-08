Il ‘Gladiatore’ a Majano spiazza con ‘Sarà perché ti amo’

Il Gladiatore più forte del maltempo. La pioggia e il vento non hanno fermato Russell Crowe, l’attore neozelandese, premio oscar per l’indimenticabile ruolo di Massimo Decimo Meridio nel film “Il Gladiatore”, protagonista del concerto andato in scena al festival di Majano, assieme a The Gentlemen Barbers and Lorraine O’Reilly”. L’esibizione è iniziata con qualche minuto di ritardo: il tempo tecnico necessario agli organizzatori per risistemare l’area concerto dopo le piogge serali. Crowe si è cimentato in un repertorio di brani che hanno fatto la storia della musica e ha poi regalato al pubblico un inaspettato omaggio alla canzone italiana. Da Johnny Cash a Leonard Cohen, passando per una coinvolgente versione di “Romeo and Juliet” dei Dire Straits, e giungendo fino al gran finale con la cover di “Sarà perché ti amo” dei Ricchi e Poveri. Non sono mancate parole di affetto al Friuli Venezia Giulia e all’Italia, paese molto amato dall’artista. Dopo aver salutato il pubblico con il classico “Mandi Majano”, Crowe si è detto felice di essere in Friuli Venezia Giuli per la prima volta: “Il mio antenato Luigi Ghezzi, nato a Parma, nel 1850 partì dall’Italia e non ci tornò più. Ma stasera, per suo conto, io sono tornato a casa. Stasera io sono italiano”. Queste le parole di Crowe sul palco di Majano. GUARDA IL VIDEO