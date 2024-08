In archivio con successo la 52a edizione del Festival Mondiale del Folclore a Gorizia

E’ stato un successo a tutto tondo l’edizione 2024 del Festival Mondiale del Folklore, capace di riempire di musiche, danze e tradizioni dai quattro angoli del pianeta le vie di Gorizia per un interno weekend. I gruppi di quest’edizione provenivano infatti da Kenia, Peru, Slovacchia, Slovenia, ma anche da Cava de’ Tirreni e Torino: e proprio i due gruppi italiani hanno strappato applausi con le loro esibizioni nella serata inaugurale di giovedì. A vincere il premio simpatia attribuito dal voto del pubblico nella serata finale di domenica, è stata la compagnia proveniente dalla Martinica, territorio francese d’oltremare. La manifestazione si conferma così evento capace di attirare migliaia di visitatori nelle giornate di svolgimento, fungendo anche da esempio di unione tra popoli e culture. Un perfetto volano in vista di Go 2025, di cui il prossimo anno il Festival Mondiale del Folklore, che festeggerà la 53a edizione, sarà uno dei fiori all’occhiello. GUARDA IL VIDEO