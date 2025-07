In Fvg crescono incassi dagli spettacoli, i live al primo posto

Incassi da oltre 67 milioni di euro, in crescita, per gli eventi culturali, sportivi e fieristici in Friuli Venezia Giulia. Sono i dati 2024 diffusi dalla Siae, che conferma la classifica del 2023 per guadagni da ciascun tipo di evento.

I concerti di musica pop, rock e leggera restano in vetta con 16 .489.204 euro spesi, in aumento, a fronte però di un calo di spettatori (523.581). Seguono le discoteche, per le quali sono diminuiti sia gli ingressi (di oltre 200mila unità, per un totale di 817.932 biglietti) che i guadagni (12.320.087 euro). Al terzo posto c’è il calcio, con 11.065.173 euro guadagnati da 627.691 ticket (in calo di oltre 80mila). Chiudono la graduatoria due numeri in aumento: il giro d’affari di teatro di prosa (5.936.593 euro contro i 5,6 milioni del 2023) e delle mostre, per le quali la crescita è di oltre due milioni di euro (4.797.448 euro ottenuti da 466.311 persone).

Per quanto riguarda i singoli eventi di maggior successo, scompaiono completamente i concerti, che nel 2023 erano al primo posto. Ci sono solo partite dell’Udinese: quella contro l’Inter dell’8 aprile, il match contro la Juventus il 2 novembre, contro la Roma il 14 aprile, contro l’Empoli il 19 maggio e di nuovo contro l’Inter il 28 settembre.