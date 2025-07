J-Ax atteso al Palmanova Village: domani su Telefriuli la serata speciale

Tutto pronto al Palmanova Village per l’arrivo di J-Ax, protagonista della terza serata delle Summer Nights. L’artista, icona del rap italiano, salirà sul palco alle 21, per una serata all’insegna della musica, dell’energia e del divertimento. L’evento, gratuito, proporrà anche momenti di intervista e racconto personale con la formula “Parole e Musica”. Appuntamento anche in TV: la serata sarà trasmessa in una puntata di Telefriuli estate, domani alle 21, per vivere l’atmosfera del Village anche da casa.