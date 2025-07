Jovanotti: “Grazie gente! Non finisce qui”

Il giorno dopo lo spettacolare bikeparty che ha richiamato ben cinquemila fan ai Laghi di Fusine, Jovanotti ha postato sui suoi profili social alcune immagini del grande evento commentando: “da queste foto mi sa che si vede che ero contento su quel palco ieri pomeriggio al #jovabikeparty del @nobordersmusicfestival e guardando il prato dei bikers vedevo contentezza che amplificava la mia. Un’eco di contentezza che continua a risuonare anche in questa domenica mattina. Mi hanno mandato ora la registrazione del concerto ed è una rumba strepitosa. Ho la band migliore del mondo. Grazie gente! però” ha promesso,” non finisce qui, sia chiaro, questa band, questo gruppo, questa squadra e questi voi e noi si ritroveranno ancora”.Sempre oggi, il Governatore Massimiliano Fedriga, presente a Fusine, ha commentato con soddisfazione quello che ha definito “Un evento unico, che ha valorizzato in modo straordinario le bellezze della montagna della nostra regione. Una giornata indimenticabile che, pur iniziata con la pioggia, si è chiusa con un grande successo, non solo in termini di partecipazione, ma anche per l’immagine di questo territorio, che grazie a Jovanotti ha potuto farsi conoscere e apprezzare da tante persone provenienti da fuori regione”.