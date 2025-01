Jovanotti, primo concerto dedicato ai ciclisti il 26 luglio ai laghi di Fusine

Il prossimo 26 luglio Lorenzo Jovanotti sarà protagonista di un evento straordinario: un concerto unico nel suo genere al No Borders Music Festival, che celebra il suo trentesimo anniversario nella location senza precedenti dei Laghi di Fusine, a Tarvisio (UD), al confine tra Italia, Austria e Slovenia.

La particolarità di questa data? Alla chiusura del tour dei PalaJova, sarà il primo concerto riservato esclusivamente a 5000 ciclisti. Come tutti i concerti del No Borders Music Festival l’appuntamento è fissato alle ore 14 e, per questa occasione, il pubblico potrà raggiungere la location solo in bicicletta, scegliendo tra itinerari semplici, intermedi o articolati, proposti dagli organizzatori. Nessun accesso sarà consentito ad auto, moto o pedoni, rendendo questo evento un’occasione per trascorrere una giornata unica.

Il legame tra Jovanotti e il Friuli Venezia Giulia nasce con il debutto del Jova Beach Party 2019 e poi nel 2022. Sempre in questa regione, lo scorso novembre, le coste del Lido di Staranzano hanno ospitato le riprese del videoclip di Montecristo, il brano che Lorenzo ha scelto per accompagnare il suo ritorno alle scene dopo oltre due anni e che è diventato il brano simbolo della sua rinascita artistica e personale.

Il Presidente della Regione Massimiliano Fedriga: “Il concerto di Lorenzo Jovanotti ai Laghi di Fusine rappresenta un evento straordinario che non solo celebra il trentesimo anniversario del No Borders Music Festival, ma costituisce anche una splendida occasione per promuovere il nostro territorio in modo unico e innovativo. Infatti, la scelta di un concerto esclusivamente per ciclisti, raggiungibile solo in bicicletta attraverso percorsi immersi nella natura, è un’iniziativa che incarna perfettamente i valori di sostenibilità, inclusività e connessione con l’ambiente che caratterizzano il nostro Friuli Venezia Giulia. Inoltre, il concerto del PalaJova è anche un’importante vetrina per la nostra offerta turistica e culturale. A questo riguardo, l’opportunità di scoprire le eccellenze locali e di vivere l’esperienza di Nova Gorica-Gorizia Capitale europea della Cultura 2025 è un’occasione imperdibile che arricchirà ulteriormente la presenza a questo straordinario evento ai Laghi di Fusine”.

La Vicesindaco e Assessore al Turismo e al Commercio del Comune di Tarvisio Serena de Simone: “Siamo lieti di annunciare un magnifico avvenimento, che si terrà presso i laghi di Fusine: il primo concerto per ciclisti. Jovanotti, da protagonista pluriennale del panorama musicale, italiano e internazionale, allieterà il pubblico con il suo indiscusso genio e bravura. Il maestoso paesaggio dei laghi di Fusine sarà pervaso dalla musica del grande artista, da sempre interessato al connubio tra arte e sostenibilità, e dalla sua indubbia energia, creando una sinergia, come un incredibile raggio circolare, tra ambiente, musica, arte, natura e sostenibilità. Un sentito ringraziamento va al Consorzio di promozione Turistica per l’organizzazione di questa iniziativa che proclama, ancora una volta, Tarvisio, e i suoi meravigliosi scenari naturali, punto di riferimento per un turismo sostenibile e innovativo.”

Grazie alla collaborazione con la Regione Friuli Venezia Giulia, i concerti del PalaJova rappresenteranno un’importante vetrina per la promozione dell’offerta turistica e culturale del territorio. Il pubblico del tour avrà infatti modo di scoprire le eccellenze locali e, in particolare, il ricco programma di appuntamenti che celebra Nova Gorica-Gorizia Capitale europea della Cultura 2025. Numerose sono le manifestazioni, le esposizioni e gli eventi proposti dal cartellone di GO! 2025 e di GO!2025&Friends, che promettono di arricchire ulteriormente l’esperienza turistica nella regione.

Il concerto ai Laghi di Fusine non sarà solo musica, ma un’esperienza totalizzante che riflette lo spirito di Jovanotti: sorprendere, innovare e connettere persone e territori attraverso emozioni indimenticabili.

INFO E PRENOTAZIONI

Per partecipare al concerto, sarà necessario arrivare in bicicletta, con qualsiasi tipo di bici, partendo da dove si desidera. Gli spettatori potranno scegliere tra percorsi ciclistici adatti a ogni livello di preparazione. Ulteriori dettagli saranno comunicati sulla pagina nobordersmusicfestival.com e sui profili social ufficiali di No Borders Music Festival.

Sul sito ufficiale del festival www.nobordersmusicfestival.com sono inoltre consultabili tutte le informazioni sui pacchetti speciali che includono, oltre al biglietto per il concerto, il noleggio delle escursioni con le guide naturalistiche e il pernottamento in albergo.

Il No Borders Music Festival è organizzato dal Consorzio di Promozione Turistica del Tarvisiano, Sella Nevea e Passo Pramollo, in collaborazione Regione Friuli Venezia Giulia, PromoTurismoFVG, Fondazione Friuli, Ministero della Cultura, Credit Agricole, BIM, Comune di Tarvisio, Comune di Chiusaforte, Allianz Assicurazioni, Birra Kozel, Petra Molino Quaglia, Monograno Felicetti, FVG Strade, Autonord Fioretto, Arriva Udine, Idroelettrica Valcanale e K-Array. Media Partner Radio Deejay, Radio Capital, Sky Arte.

JOVANOTTI – BIKE CONCERT

SABATO 26 LUGLIO 2025 (apertura ore 11:00; inizio concerto ore 14:00)

LAGHI DI FUSINE – TARVISIO (UD)

Prezzi dei biglietti: posto unico € 50,00 + dp

Biglietti in vendita a partire dalle ore 11:00 di lunedì 20 gennaio 2025 online su Ticketone.it e nei punti vendita autorizzati Ticketone