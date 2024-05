Jovanotti tornerà a Lignano nell’estate 2026 ma l’anteprima con i suoi Dj è il 16 giugno

Direttamente dal Jova Beach Party, la musica dello SBAM! prende vita nella forma di un vero e proprio collettivo itinerante di Dj, per far ballare tutti insieme il pubblico delle spiagge. Un momento di musica libera, di condivisione assoluta, di gioia completa. Il 16 giugno farà tappa alla spiaggia del Bell’Italia di Lignano Sabbiadoro l’appuntamento è dalle 17 con l’aperitivo e la musica dei Dj. Un’anteprima di quello che sarà il ritorno di Jovanotti nella località balneare previsto per l’estate 2026.

Lo stesso cantante lo ha annunciato in un video: “Il Jova Beach Party non può considerarsi un progetto concluso e verrà sicuramente riproposto in futuro ma prima tornerò ad esibirmi nei palasport.” Il Jova parla del tour nei palazzetti dello sport già nel 2024. Si tratterebbe dei primi mesi dell’anno. Il video è l’occasione anche per parlare del Jova Beach Party: “Il Jova Beach Party dobbiamo rifarlo e lo rifaremo”, dice l’artista.

Luca Tosolini di FVG Music live, a Telefriuli, annuncia le grandi possibilità di riproporre a Lignano proprio per l’estate del 2026 il Jova Beach party: “siamo in contatto con l’artista e dopo il tour nei palasport sarà pronto a ritornare con noi nella spiaggia di Lignano a rivivere uno spettacolo che ha fatto divertire nell’estate del 2019 ben 97 mila fan mentre la scorsa estate 40 mila”. GUARDA IL VIDEO