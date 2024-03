Keanu Reeves a Udine, Russel Crowe a Majano

Neo di Matrix contro Massimo Decimo Meridio de Il Gradiatore. Il set sarà allestito quest’estate in Friuli. Non per un film hollywoodiano, ma per un doppio concerto che vedrà i due divi, Keanu Reeves e Russel Crowe, sfidarsi sui palchi di Udine e Majano. Non a colpi di kung fu o gladio, ma a suon di decibel e biglietti staccati, proprio come fece nel 2020 Johnny Deep a Pordenone .

Le scenografie del duello a distanza saranno il colle di Udine e il parco di Majano. L’attore di John Wick e de Il Piccolo Buddha salirà assieme alla band Dogstar sul palco allestito nel piazzale del castello il 24 giugno, dando il via alla 34ima edizione di Udin&Jazz.

Russell Crowe, invece, si esibirà il primo agosto assieme ai The Gentlemen Barbers nel pieno della 64ima edizione del Festival di Majano. Chi delle due star vincerà questa volta al botteghino?