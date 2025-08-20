La fascia del “Più bello d’Italia FVG” si sdoppia. Vincono due gemelli

Il Friuli Venezia Giulia ha i suoi “uomini più belli d’Italia”. Il plurale è d’obbligo perchè quest’anno, per la prima volta nella storia del concorso, la giuria ha proclamato vincitori della fase regionale della competizione due gemelli: si tratta dei fratelli Daniel e Antuan Gafiatullin, diciasettenni, originari di Sacile, che nella finale della scorsa domenica, svoltasi a Rosolina Mare, hanno conquistato a pari merito la fascia più prestigiosa.

Le loro tre presentazioni in passerella, prima in abito elegante, poi proponendo un look casual, quindi sfilando in costume, hanno convinto la giuria ad assegnare ad entrambi il primo piazzamento, che consentirà ai gemelli di concorrere per il titolo nazionale nella finalissima di domenica 24 agosto, in programma ad Alassio.