BUSINESS FVG
mercoledì 20 Agosto 2025
Causò il decesso di una 33enne sulla A23, in carcere dopo...
'Tutti siamo Carmen': l'inclusione attraverso la danza e la musica
5 medaglie d'oro per le cantine del Friuli Venezia Giulia
Omicidio di Gemona, Lorena interrogata per tre ore
La fascia del "Più bello d'Italia FVG" si sdoppia. Vincono due...
Cristian Specogna tra le 40 figure mondiali che scrivono il futuro...
Grosso ramo cade sul marciapiede a Pordenone, nessun ferito
Allerta meteo prolungata a tutta la giornata di domani
Tragico incidente in Kosovo: muoiono i genitori, gravissimo il figlio 19enne
Udinese, via alla missione Verona senza novità in attacco
Spedizione punitiva, accoltellato un 43enne a San Vito
Minacce di morte a Cisint, notificata l'espulsione a cittadino bengalese
Ladri in azione a Latisana, colpo da 8 mila euro
La fascia del "Più bello d'Italia FVG" si sdoppia. Vincono due gemelli

Si tratta dei fratelli Daniel e Antuan Gafiatullin, diciasettenni, originari di Sacile
Il Friuli Venezia Giulia ha i suoi "uomini più belli d'Italia". Il plurale è d'obbligo perchè quest'anno, per la prima volta nella storia del concorso, la giuria ha proclamato vincitori della fase regionale della competizione due gemelli: si tratta dei fratelli Daniel e Antuan Gafiatullin, diciasettenni, originari di Sacile, che nella finale della scorsa domenica, svoltasi a Rosolina Mare, hanno conquistato a pari merito la fascia più prestigiosa.

Le loro tre presentazioni in passerella, prima in abito elegante, poi proponendo un look casual, quindi sfilando in costume, hanno convinto la giuria ad assegnare ad entrambi il primo piazzamento, che consentirà ai gemelli di concorrere per il titolo nazionale nella finalissima di domenica 24 agosto, in programma ad Alassio.

