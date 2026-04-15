La magia degli Harlem Globetrotters incanta Cividale

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Gli Harlem Globtrotters conquistano Cividale, alla loro prima nella città ducale. Due ore di spettacolo, tra schiacciate da urlo e sketch con il pubblico, hanno incantato un PalaGesteco sold-out.

A contare questa volta non è il risultato, ma lo spettacolo puro. A confrontarsi sul campo delle Eagles, con gli Harlem Globetrotters, sono stati i Washington Generals. Le acrobazie dei giocatori hanno affascinato il pubblico: tremila persone hanno seguito evoluzioni e trick-shots, in uno show che ha coinvolto direttamente gli spettatori, chiamati sul parquet per sfidare al tiro i Trotters, ma anche per partecipare a divertenti momenti di intrattenimento, terminati anche con qualche spruzzata d’acqua sugli spalti.

A bordo campo, ma in veste di spettatori, divertiti e rilassati, anche il presidente e il coach delle Eagles di Cividale, Davide Micalich e Stefano Pillastrini. Sul campo si sono visti anche Daniele Padelli, portiere dell’Udinese, e Jeff Brooks, ala della Pallacanestro Trieste.

Incredibili giocate dalla insolita linea dei 4 punti, schiacciate spettacolari, passaggi rapidissimi e divertenti, addirittura anche qualche tiro a calcio, con tanto di fallo (forse simulato) cartellino giallo e addirittura rosso dell’arbitro. E ancora un giocatore in campo con in spalla uno zainetto preso in prestito dal pubblico. E uno spettatore derubato di una delle sue scarpe, poi protagonista di un lento nel mezzo del campo.

Al termine della partita, tutti a bordo campo, per ottenere dai beniamini autografi su palloni e magliette, oltre a foto ricordo e selfie.