La magia del Natale in sabbia: presepi a Lignano e Gorizia

Il Friuli Venezia Giulia celebra il Natale con due straordinarie opere in sabbia che uniscono tradizione, arte e riflessione. Questi presepi rappresentano un viaggio culturale e spirituale, valorizzando il territorio e affrontando temi universali di identità, solidarietà e rinascita.

A Lignano Sabbiadoro, la XXI edizione del Presepe di Sabbia, intitolata “Panem nostrum cotidianum”, esplora il legame tra cibo e dono come simboli di condivisione e coesione. L’opera, realizzata con sabbia e acqua marina, racconta attraverso le sue sculture i cicli stagionali, i piatti tipici e le festività friulane, offrendo un’immersione nei saperi e nei sapori del passato. Frico, cjarsons, prosciutto di San Daniele e altre prelibatezze diventano protagonisti di un percorso che celebra la cultura contadina, trasformando il cibo in memoria e convivialità.

Contemporaneamente, Gorizia ospita “Sand Nativity – Beyond Borders: Roots on the Move”, un’installazione che dialoga con il tema del superamento dei confini, in omaggio alla Capitale Europea della Cultura 2025, condivisa con Nova Gorica. La scultura, ricca di simbolismi, rappresenta una Natività “in transito”, immersa in valigie e radici che evocano viaggi, identità e accoglienza. L’opera invita a riflettere su libertà, scambi culturali e rinascita, trasformando il confine da elemento di divisione a spazio di dialogo e crescita.

Le due iniziative, curate da artisti di fama internazionale, condividono un potente messaggio: l’arte, attraverso la sabbia, diventa linguaggio universale per raccontare storie di umanità, memoria e speranza. Queste sculture non solo celebrano il Natale ma suggeriscono un nuovo modo di vivere il presente, radicato nei valori di solidarietà e rispetto.

Il presepe di Lignano verrà inaugurato sabato 7 dicembre alle 17.00 e sarà visitabile fino a domenica 2 febbraio. L’installazione di Gorizia, invece, sarà visitabile dal pomeriggio del 20 dicembre nello spazio antistante ai Giardini Pubblici di Corso Verdi.