La vocazione dell’accademia Nico Pepe d’estate è internazionale

Nico Pepe International: questo il nome scelto dalla Civica Accademia d’Arte drammatica Nico Pepe di Udine per rappresentare la vocazione internazionale che caratterizza gli appuntamenti dell’estate 2024, a cominciare dalla masterclass di danza contemporanea tenuta da Carolyn Carlson dal 20 al 22 giugno, per proseguire poi con il Safest – Summer Academy Festival dal 16 al 20 luglio.

“Una caratteristica fondamentale del mondo dell’arte in tutti i suoi linguaggi è l’apertura al confronto e allo scambio con le realtà e con gli artisti di tutto il mondo – sottolinea il direttore dell’Accademia Nico Pepe, Claudio de Maglio -. Anche noi abbiamo sempre aperto le porte agli scambi, alle influenze, alle collaborazioni. È vitale per mantenere l’energia creativa ai massimi livelli. Quest’anno in particolare, già a partire dal nome scelto, abbiamo voluto porre l’accento sulla dimensione internazionale degli eventi di altissimo livello che ospitiamo tra giugno e luglio. Le interazioni e le connessioni avverranno con artisti di tutto il mondo. Per noi sarà un’estate davvero senza confini”.

Oltre ai main partners che affiancano la Nico Pepe – la Regione Friuli Venezia Giulia, il Ministero della Cultura, il Comune di Udine – e al sostegno di Fondazione Friuli, Nico Pepe International si avvale della collaborazione della Compagnia di danza contemporanea Arearea e dell’Associazione Danza e Balletto di Udine. Il progetto è anche inserito nel cartellone di Udinestate 2024.

È con grande piacere che nella cornice di Nico Pepe International fa il suo ritorno a Udine Carolyn Carlson, figura di culto per intere generazioni di ballerini, artista che ha segnato il panorama della danza dagli Anni Settanta fino ai nostri giorni e che dal 20 al 22 giugno 2024 guiderà la sua “Masterclass pour Professionels”, rivolta a giovani attori e danzatori. A conclusione della masterclass, sabato 22 giugno alle 18, Carolyn Carlson terrà una sessione di lavoro aperta alla quale potrà assistere anche il pubblico: si tratta di un evento sorpresa, offerto da questa straordinaria artista che sarà affiancata dalla danzatrice Sara Orselli, con l’accompagnamento musicale di Paki Zennaro, da sempre a fianco dell’artista nelle sue masterclass.