A Lignano due ore di concerto Gospel per la Romagna

Dopo la recente e fortunata partecipazione televisiva su Canale 5, il coro nazionale Italian Gospel Choir arriva a Lignano Sabbiadoro (UD), sabato 22 luglio 2023, con 200 coristi provenienti da tutta Italia, per un concerto benefico in favore delle popolazioni della Romagna, colpite dall’alluvione dello scorso maggio.

A partire dalle ore 21:00 alla Beach Arena, gli “azzurri” saranno i grandi protagonisti di un live esclusivo e coinvolgente, sotto la direzione di Alessandro Pozzetto ed accompagnati dall’Italian Orchestra diretta da Davide Croci.

Due ore di musica e canti corali in una atmosfera magica e unica che rimarrà nei cuori di tutti gli spettatori, regalando gioia e soprattutto speranza. Infatti, l’evento sarà ad ingresso gratuito ma con la possibilità di fare una libera offerta a sostegno del Centro Volontari Protezione Civile di Faenza (RA). I volontari romagnoli della Protezione Civile saranno presenti, con una delegazione, all’appuntamento e alla fine del concerto, assieme alle autorità locali, verranno consegnate a loro tutte le donazioni ricevute da quei partecipanti al concerto che avranno voluto corrispondere un’offerta dal proprio buoncuore. Il concerto organizzato da Lignano Sabbiadoro Gestioni S.p.A., con il patrocinio del Comune di Lignano Sabbiadoro (UD) e la collaborazione dei Sand Of Gospel, vede l’impegno diretto della nazionale Italian Gospel Choir che ha totalmente rinunciato ad ogni tipo di rimborso, per lasciare che i contributi versati, arrivino interamente alla Protezione Civile.

“E’ una questione di serietà e coerenza” – ci tiene a precisare il presidente di Italian Gospel Choir Francesco Zarbano – “Come istituzione nazionale preferiamo evitare quelle iniziative che, in nome della beneficenza, vengono gestite da strutture che alla fine si trattengono la metà del ricavato, se non di più, senza devolvere la cifra intera raccolta a chi ne ha realmente bisogno. Sappiamo bene che per mettere in piedi un concerto ci sono spese artistiche, tecniche e burocratiche non indifferenti, in particolare, per i grandi eventi che coinvolgono tante persone come i nostri. Per questo ci siamo messi in gioco direttamente, senza intermediari e grazie all’aiuto di tutti i protagonisti come Lignano Sabbiadoro Gestioni S.p.A., il Comune di Lignano Sabbiadoro (UD), i Sand Of Gospel, i coristi, musicisti, dirigenti e i tecnici che si stanno impegnando al massimo per raggiungere l’obiettivo, a titolo non oneroso. Con questo abbiamo voluto ribadire un concetto, ovvero, che se si vuole si può fare del bene a chi è in difficoltà, anche senza un tornaconto e cercando sempre di sensibilizzare l’opinione pubblica alla solidarietà attraverso l’arte, la cultura e la musica.”

Appuntamento, quindi, questo sabato 22 luglio 2023 a partire dalle ore 21:00, alla Beach Arena di Lignano Sabbiadoro (UD), con ingresso gratuito a libera offerta, per sostenere il Centro Volontari Protezione Civile di Faenza (RA) e con l’occasione, ascoltare tanta buona musica.

Media partner dell’evento sarà la TV regionale Telefriuli che seguirà in diretta l’intero concerto, anche in streaming (on-line) visibile in tutta Italia all’indirizzo: https://www.telefriuli.it/streaming/ e darà la possibilità ai propri telespettatori di effettuare una libera donazione in favore del “Centro Volontari Protezione Civile Faenza Odv” attraverso l’Iban: IT06A0854223700000000037679 che sarà sempre visibile per tutta la durata della trasmissione.