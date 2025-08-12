Lignano, in migliaia alla Beach Arena per la magia di Superjam!

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. In migliaia hanno affollato ieri sera la Beach Arena di Lignano Sabbiadoro per Superjam!, lo spettacolo che ha trasformato il pubblico nel vero protagonista. Un evento unico, dove le hit della Disney hanno fatto cantare a squarciagola un’intera generazione, accompagnate da una live band e proiettate su un maxi led wall per un karaoke collettivo senza precedenti. Sul palco, alla direzione artistica, Jacopo Sarno, volto storico della tv Disney e primo artista italiano a firmare con Walt Disney Records. Con lui la voce della lignanese Roberta Natalini e musicisti di spicco diretti da Marco “Lancs” Lanciotti e Riccardo Castelli. Uno show travolgente, seguito in live anche su Tik Tok da Eva Calvani per un viaggio tra musica, ricordi ed emozioni, che ha riportato il pubblico indietro nel tempo.