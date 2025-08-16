“Lignano light show” , la coreografia in cielo di una flotta di 500 droni

GUARDA IL VIDEO Un black out che si è registrato anche prima e durante lo spettacolo organizzato a Lignano per salutare il Ferragosto: non fuochi d’artificio, ma un innovativo gioco di luci in cielo realizzato grazie a 500 droni. Migliaia di persone si sono date appuntamento sulla spiaggia e sul lungomare per assistere allo show. Qualcuno ha rinunciato, proprio il black out. Altri pensavano che lo show sarebbe durato di più. Molti hanno gradito la soluzione dell’esibizione silenziosa, rispettosa degli animali e dell’ambiente, ma ugualmente spettacolare.

La flotta di 500 droni con le proprie acrobazie ha reso omaggio al Ferragosto italiano. Lo spettacolo è durato un quarto d’ora. Per il “Lignano light show” si è trattato di una prima volta assoluta. Ad organizzarlo è stata la Drone Show Italy, azienda di Latina che da ormai due anni propone in Italia questo tipo di intrattenimento.

Per lo spettacolo pirotecnico tradizionale, l’appuntamento è questa sera, alle 23.30, a Lignano Pineta.