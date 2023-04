Lili Refrain in concerto a Udine

Da una collaborazione tra festival di qualità, non poteva che nascere un evento unico: sabato 29 aprile, alle 19, la polistrumentista, compositrice e performer Lili Refrain sarà in concerto al Teatro San Giorgio di Udine per una serata organizzata da Sexto ‘Nplugged, Far East Film Festival e CSS Teatro stabile di innovazione del Friuli Venezia Giulia. Questo evento sostituisce lo show inizialmente previsto di Pyra, la superstar thailandese che, per motivi burocratici indipendenti dalla volontà degli organizzatori, non potrà essere presente.

Lili Refrain non ha bisogno di molte presentazioni, non in Italia almeno. L’artista romana è appena tornata da un lungo tour di tre mesi in tutta Europa e Regno Unito assieme ai leggendari Heilung, che se ne sono innamorati assistendo alle sue performance dal vivo. Non sorprende, dato che la regina indiscussa delle loopstations ha fatto parlare molto di sé anche in festival internazionali del calibro di Roadburn, Hellfest, Desertfest, rivelandosi per molti una vera e propria rivelazione sonora.

Il suo progetto solista nasce nel 2007. Utilizza chitarra elettrica, voce, percussioni e sintetizzatori, sovrapponendoli in tempo reale attraverso loop station. L’atmosfera che evoca copre un’ampia gamma sonora che combina trame minimaliste, folk, psichedeliche, blues, metal e operistiche, senza utilizzare alcun computer o tracce preregistrate. I suoi brani sono intrisi di energie rituali e le sue esibizioni dal vivo sono un’esperienza catartica capace di condurre l’ascoltatore in un atto indimenticabile oltre i confini di qualsiasi genere.

Lili Refrain ha pubblicato 5 album, ed è attualmente in tour per promuovere il suo ultimo disco: “MANA” (2022 – Subsound Records). Il concerto è un evento speciale inserito all’interno del Far East Film Festival 25 , ed è organizzato da Sexto ‘Nplugged, uno dei festival musicali più raffinati della scena contemporanea che grazie a questa data inizia il percorso di festival diffuso che lo caratterizzerà in questo 2023 con molteplici eventi distribuiti nel territorio.

Il Far East Film Festival 25 si svolgerà a Udine dal 21 al 29 aprile tra lo spazio principale del Teatro Nuovo e il cinema Visionario. Con il concerto di Lili Refrain è stata siglata, inoltre, una nuova importante collaborazione con il CSS Teatro stabile di innovazione del Friuli Venezia Giulia , che ospita l’evento negli spazi del Teatro San Giorgio.