Mengoni dopo Bibione sceglie Lignano, data zero il 21 giugno 2025

Dopo la data zero dello scorso anno a Bibione il cantante Marco Mengoni sceglie Lignano Sabbiadoro per aprire il tour 2025 in programma allo Stadio Comunale Teghil il 21 giugno 2025. Sono già stati venduti oltre 400 mila biglietti, prodotto e organizzato da Live Nation, partirà il 21 giugno con la data zero a Lignano Sabbiadoro, farà tappa il 26 giugno a Napoli (Stadio Diego Armando Maradona – SOLD OUT), per poi proseguire il 2 luglio a Roma (Stadio Olimpico), il 5 e il 6 luglio a Bologna (Stadio dall’Ara – il 5 luglio SOLD OUT) e il 9 luglio a Torino (Stadio Olimpico). Arriverà il 13 e il 14 luglio a Milano (Stadio San Siro), il 17 luglio a Padova (Stadio Euganeo), il 20 luglio a Bari (Stadio San Nicola) e, infine, si concluderà con due date, il 23 e 24 luglio a Messina (Stadio San Filippo – 24 luglio SOLD OUT). Annunciata questa mattina la data zero di Lignano Sabbiadoro è già scattata la corsa al biglietto.