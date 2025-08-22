Miss Friuli Venezia Giulia, finale a Lignano e in diretta su Telefriuli

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Lignano Sabbiadoro torna capitale della bellezza con la finale di Miss Friuli Venezia Giulia, titolo valido per l’ottantaseiesima edizione di Miss Italia. L’appuntamento è per venerdì 22 agosto alle 21 al Centro Congressi Kursaal Riviera Resort, con ingresso gratuito e diretta su Telefriuli. Sul palco saliranno le vincitrici delle selezioni regionali che, da marzo, hanno attraversato città e paesi del Friuli Venezia Giulia. A condurre la serata sarà Michele Cupitò, con la regia di Paola Rizzotti. Le sfilate saranno accompagnate da esibizioni di danza di Stefano Solari e Alessia Spinelli e dai brani di Nicole Vioto, vincitrice del titolo nazionale “Miss Italia Talento 2024”. Ospite speciale Eleonora Paron, Miss Friuli Venezia Giulia 2024, protagonista della passata finale nazionale. Oltre alla corona regionale, verrà assegnata anche la fascia di Miss Social. La vincitrice volerà direttamente alle prefinali nazionali di Numana e poi alla finale di Miss Italia in programma il 15 settembre a Porto San Giorgio.