Miss Italia 2024 Ofelia Passaponti in diretta alle 21 su Telefriuli

Le selezioni per l’ottantaseiesima edizione di “Miss Italia” in Friuli Venezia Giulia prenderanno il via questa sera in diretta alle 21 negli studi di Telefriuli, alla presenza di Miss Italia 2024 Ofelia Passaponti.

La selezione, presentata da Michele Cupitò, organizzata da Telefriuli e dallo staff dell’agenzia “modashow.it” di Paola Rizzotti esclusivista di “Miss Italia” in Regione, vedrà anche la presenza di Eleonora Paron “Miss Friuli Venezia Giulia 2024” e di Angela Borghese “Miss Cinema Friuli Venezia Giulia 2024”.

La vincitrice di “Miss Telefriuli” parteciperà all’assegnazione dei vari titoli regionali ed alla finalissima di “Miss Friuli Venezia Giulia”, che si svolgerà alla fine di agosto al Centro Congressi Kursaal Riviera Resort di Lignano Sabbiadoro.

Appuntamento dunque in diretta questa sera su Telefriuli. Madrina dell’evento, vi ricordo, sarà Miss Italia 2024 Ofelia Passaponti,