In 4 mila al ‘Mistery Concert’ ai Laghi di Fusine

Oltre 4mila persone hanno raggiunto – a piedi o in bici – i Laghi di Fusine per assistere al secondo ‘Mistery Concert’ organizzato per il ‘No Border Music Festival’.

Dopo il concerto a sorpresa tenuto da Mannarino sabato scorso, questa volta a stupire il pubblico è stato il cantautore calabrese Brunori Sas. Caloroso e spontaneo l’applauso che gli spettatori hanno riservato all’artista non appena si è rivelato in pubblico. Tanti i nomi che circolavano prima dell’evento. Daniele Silvestri a Skin o Nicolò Fabi quelli più gettonati.

Il concerto acustico è stato accompagnato solo da un pianoforte alternato da una chitarra e dalla voce delicata della compagna Simona Marrazzo. Tra le canzoni più apprezzate Le Quattro Volte, Il Mondo Si Divide, Kurt Cobain, La Verità, La Vita Pensata, Canzone Contro La Paura e molte altre. A fine concerto, a sorpresa è salita sul palco anche la figlia della coppia, Fiammetta, che ha potuto così riabbracciare i genitori.

Domani, sempre al lago superiore di Fusine, si terrà l’ultimo appuntamento per la 29ima edizione del ‘No Borders Music Festival’. Come per l’evento di oggi, l’organizzazione ha infatti spostato la location del live del ‘Jan Garbek Group’ a causa delle avverse condizioni meteo previste a Sella Nevea.