Mittelfest al via: fino al 28 luglio 29 progetti artistici da 17 paesi

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Domani, venerdì 19 luglio, si alza il sipario sui Disordini, il tema scelto dal direttore artistico Giacomo Pedini per la 33^ edizione di Mittelfest che porta in scena 29 progetti artistici da 17 paesi tra teatro, musica, danza e circo.

Si inizia alle 21.30 in Piazza Duomo con il tradizionale concerto inaugurale: Happy concert vedrà sul palco la FVG Orchestra con Lucy Landymor alle percussioni e il duo Igudesman & Joo, ovvero il violino di Aleksey Igudesman e il pianoforte di Hyung-ki Joo che suoneranno Mozart, Strauss, i Beatles, la Borat Suite, come il finto e folle reporter, e ancora Čajkovskij e magari un tocco di Beethoven, ma pure Pharrell Williams, in un vortice di un irresistibile zapping musicale per iniziare il festival con un vero e proprio disordine musicale coinvolgente ed entusiasmante.

La biglietteria è aperta dalle 11 alle 13 e dalle 17 alle 21, contattabile al numero 0432 734316 oppure [email protected]

Il Festival segna altri due eventi per la prima giornata: alle 18.30, nella Galleria Spazio Cortequattro (in Corte Tenente Brosadola) inaugura la mostra “Ordini e Disordini”, dedicata a Giuseppe Zigaina (1924-2015) e Emilio Vedova (1919-2006), è frutto della prestigiosa collaborazione con l’editore e stampatore d’arte Federico Santini.

Alle 19.30 ci si sposta al ridotto del Teatro Ristori per il consueto appuntamento con il Premio Adelaide Ristori, che il Soroptimist International d’Italia – Club di Cividale del Friuli dedica annualmente, dal 1998, alla migliore artista della precedente edizione di Mittelfest.

Quest’anno il premio va a Ksenija Martinović, autrice e interprete a Mittelfest 2023 di Tesla, spettacolo che, muovendosi dalle ricerche personali dell’attrice e costruito sul suo corpo performante, intreccia con il nostro presente le fasi finali della vicenda di Nikola Tesla e del suo rapporto con Wall Street.