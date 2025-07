Muja Buskers Festival: la magia della IX edizione accende Muggia

La IX edizione del Muja Buskers Festival entra nel vivo e sbarca in città. La cinque giorni di circo contemporaneo e teatro di strada invade le calli del centro storico di Muggia con i suoi spettacoli e alcune novità assolute.

Si parte con i laboratori di circo per bambini e ragazzi dai 6 ai 12 anni in programma alle 16 al Circolo della vela. Quarantacinque minuti di giocoleria, equilibrio e acrobatica che rappresentano tutte modalità artistiche per sviluppare la creatività e la psicomotricità. Il divertimento è assicurato ma attenzione, i posti sono su prenotazione.

Alle 17:30 in piazzale Alto Adriatico largo a Rici Giochi, spazio dove il divertimento incontra il riuso. Giochi in legno giganti aspettano grandi e piccini per un’esperienza di gioco semplice, coinvolgente e sostenibile; stesso orario e stessa location anche per il Circolo del Circo. Progetto di Madame Rebiné e DOCC, Hugo Zacchini e la famiglia proiettile racconteranno la storia del primo uomo proiettile mai esistito attraverso mostre, talk, lezioni e curiosità. Un appuntamento da non perdere.

Alle 18 si accende la magia del teatro di strada anche nella centralissima piazza Marconi. Fausto Barile, con Gran Teatro Dentro porta gli spettatori all’interno – è proprio il caso di dirlo –, di uno spettacolo capace di sorprendere tutti. Il secondo spettacolo in programma in piazza Marconi è White Bottom di Ramiro Vergaz. Autentico showman, Vergaz porta in scena il suo spettacolo tra circo contemporaneo e stile vintage.

Dopo la prima di ieri in piazzale Caliterna alle 18:30 torna “El Aletreo”, spettacolo di Humberto Jimenez Rios, un viaggio poetico e sospeso tra i libri e i sogni. Sempre in Caliterna, alle 20:30 arriva Duo Aguaundfire con lo show “Come Inseguiamo Ridendo Certi Orizzonti”. Acronimo di Circo, il duo ne combina una più di Bertoldo: disastri, poesia e meraviglia in uno show unico.

Alle 19 piazzale Alto Adriatico si infiamma con “Tienimi che tengo”, spettacolo toccante e coinvolgente, dove Circo in Rotta mette in scena forza, poesia e fiducia. Lo show è a pagamento. La giornata si conclude alle 21:30 con i MagdaClan e lo spettacolo “Eccezione N°23”, un omaggio poetico all’uomo e al suo incredibile meccanismo, al circo della vita. Anche in questo caso è previsto un biglietto di ingresso.

La IX edizione del Muja Buskers Festival è possibile grazie al sostegno del Ministero della Cultura, della Regione Friuli Venezia Giulia, Promo Turismo, #IoSonoFvg e del Comune di Muggia. Per tutte le ulteriori informazioni e per prenotare gli spettacoli a pagamento si consiglia di seguire i profili social del festival e il sito www.mujabusker.com. Il programma potrebbe subire delle variazioni in base al meteo.