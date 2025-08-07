Nek accende Lignano: in duemila all’Arena Alpe Adria per i suoi successi

GUARDA IL VIDEO Una notte di musica e ricordi all’Arena Alpe Adria di Lignano, dove ieri sera Nek ha portato sul palco tutta la forza di una carriera trentennale. Circa 2.000 spettatori hanno cantato con lui i brani che hanno segnato generazioni: da “Laura non c’è” a “Se io non avessi te”, fino agli ultimi singoli. Un concerto che ha unito il pubblico di sempre con i nuovi fan, in una serata dall’atmosfera travolgente. L’artista emiliano, tra i protagonisti storici del pop italiano, ha alternato momenti rock a passaggi acustici, dialogando con il pubblico e regalando emozioni autentiche.