Nico Pepe International: la conclusione di SAFest 2024 lascia il segno

È giunta alle battute finali la nona edizione SAFest – Summer Academy Festival, evento conclusivo del contenitore NICO PEPE INTERNATIONAL, ospitato dalla Civica Accademia d’arte drammatica di Udine.

La giornata finale, sabato 20 luglio è ricca di eventi e appuntamenti aperti al pubblico che potrà così immergersi nel “Fuoco della Passione” il tema del 2024.

Nel pomeriggio, è in programma una performance unica: “The Nelken Line &The Fire of Passion” è una parata collettiva che attraverserà le vie del centro di Udine. Chiunque può partecipare a questa esperienza coinvolgente ed emozionante, al centro di un progetto della Fondazione Pina Bausch che ha fatto tappa in tutto il mondo.

“E’ una sorta di rituale danzato, una sfilata in omaggio a tutte le stagioni, dalla primavera all’estate, all’autunno, all’inverno fino al ritorno della primavera, in un ciclo senza fine – spiega la danzatrice e coreografa statunitense Julie Anne Stanzak, dal 1985, corpo (e anima) del Pina Bausch Tanztheater Wuppertal in Germania, che guiderà la sfilata –. La performance ha un bel messaggio di speranza per tutti e rappresenta anche un omaggio anche alla città di Udine, che ci ha riservato una grande accoglienza. Per questo invitiamo tutti a prendere parte a questo appuntamento, non serve essere ballerini e nemmeno particolarmente atletici, è un evento inclusivo. Per partecipare alla Nelken Line ci si deve presentare nella sede della Nico Pepe alle 16, mentre se si vuole solo assistere, l’evento vero e proprio comincerà alle 18”. Dopo aver guidato la Masterclass di danza “The Fire of Passion”, che ha contraddistinto tutte le giornate del festival, Julie Anne Stanzak ha previsto anche durante la Nelken line alcuni momenti legati al tema del “fuoco della passione”, approfondito nei giorni precedenti insieme a tutti i partecipanti al festival.

A seguire, sempre sabato 20 luglio alle 20.30, prima della cerimonia di conclusione di SAFest 2024, è in programma la performance degli allievi del terzo anno di corso (Michelangelo Baradel, Marcello Ciani, Diletta Cofler, Luca Galardini, Vincenzo Giordano, Leonardo Rigato, Simone Sbordi, Martina Spartà, Raffaella Valente, Susanna Zoccali) dell’Accademia Nico Pepe, “The jealous sister”, tratta da una novella delle “Mille e una notte” a cura del direttore dell’Accademia e direttore artistico del festival, Claudio de Maglio, con la consulenza di Naiem Abdulrazaq.

L’ingresso agli spettacoli che si svolgeranno a Udine in largo Ospedale Vecchio, nella sede dell’Accademia Nico Pepe, è gratuito, ma è necessaria la prenotazione a [email protected] oppure al numero 0432 1276911

Organizzato dalla Civica Accademia d’arte drammatica Nico Pepe, il SAFest 2024 è realizzato con il contributo della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Comune di Udine (Udinestate 2024) e con il sostegno di Fondazione Friuli e del Ministero della Cultura, in collaborazione con Compagnia di danza contemporanea Arearea, Associazione Danza e Balletto di Udine e Cec – Centro Espressioni cinematografiche di Udine, Educandato Uccellis – Liceo scientifico internazionale cinese e Istituto comprensivo 3 di Udine.