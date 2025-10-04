Note di solidarietà, concerto per Haiti e Perù sabato al Teatrone di Udine

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Questa sera, alle 19, il Teatro Nuovo Giovanni da Udine ospita ‘Note di solidarietà. Concerto per Haiti e Perù, evento benefico che unisce imprese, istituzioni, musica e sport del territorio per sostenere i progetti dell’associazione pane Condiviso. Ad esibirsi sarà l’Orchestra Giovanile dei Filarmonici Friulani. Il ricavato servirà a garantire un futuro a bambini che hanno bisogno di tutto. I biglietti possono essere acquistati su Vivaticket e direttamente a teatro questa sera.