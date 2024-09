Nuovo spettacolo di Angelo Duro a Udine

Nato a Palermo 42 anni fa, Angelo Duro nel 2010 viene notato da Davide Parenti, che lo ingaggia a Le Iene e, da quel momento, la storia del suo personaggio si scrive da sola: è l’opposto del “bravo ragazzo”. La sua comicità attinge al politicamente scorretto “spinto” e la sua cifra stilistica è una provocazione permanente. Il suo linguaggio è diretto, senza filtri, e il suo flusso di coscienza, che tanto amiamo, non abbandona mai il personaggio che interpreta: “ci è e ci fa” allo stesso tempo. Il suo essere “orgogliosamente antipatico” lo rende un personaggio unico e autentico. Dissacrante, irriverente, politicamente scorretto e senza “peli sulla lingua”, Angelo Duro è uno dei più originali comici italiani ed è stato definito “il perfetto rappresentante della società del malessere, un faro che illumina l’inverno del nostro scontento”.

Dopo aver riempito per oltre due anni i teatri di tutta Italia con “Sono Cambiato”, spettacolo che ha registrato oltre la bellezza di 120 sold out, sia in Italia che all’estero, Angelo Duro annuncia “HO TRE BELLE NOTIZIE”, il nuovo spettacolo che si preannuncia tra i più attesi a teatro del 2025.

La nuova tournée partirà a febbraio 2025 e farà tappa in Friuli Venezia Giulia per un’unica esclusiva data: il 6 maggio 2025 al Teatro Nuovo Giovanni da Udine, organizzata da VignaPR e FVG Music Live. I biglietti saranno in vendita a partire dalle ore 14:00 di lunedì 16 settembre online su Ticketone.it e nei punti vendita autorizzati.

Che altro aggiungere? Per questo nuovo monologo, Angelo Duro ci annuncia, con una scritta a caratteri cubitali sul manifesto, che ha tre buone notizie da svelare e noi siamo impazienti di conoscerle!

«C’e chi si vanta di essere solare, simpatico, buono, onesto, bravo, perbene, io mi vanto di essere antipatico. Perché non c’è niente di peggio di uno che fa il simpatico. La simpatia non esiste. I simpatici sono dei grandissimi st… che ancora non hanno fatto coming out. Si nascondono»