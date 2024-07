Parole in vetta, cinque giornate di festival a Sappada

Anteprime nazionali e ospiti che spaziano dalla narrativa alla musica, passando per la magia, lo sport e il cinema. E due giornate in più di manifestazione. Sono le novità di Parole in Vetta, Musica in quota e Sapori a Valle, il festival della montagna in programma a Sappada dal 24 al 28 luglio prossimo. L’evento, che giunge alla sua quinta edizione ed è diretto da Monica Bertarelli, si annuncia denso di contenuti. Gli ospiti saranno lo scrittore Mauro Corona, amico e protagonista da sempre della manifestazione, il più grande ciclista italiano Francesco Moser che celebrerà i 40 anni dal record dell’ora, i 4 moschettieri dell’oro olimpico di Lillehammer Maurilio De Zolt, Marco Albarello, Giorgio Vanzetta e Silvio Fauner, a 30 anni dalla loro strepitosa vittoria, e poi il grande chitarrista Adriano Del Sal che salirà sul palco insieme al celebre prestigiatore Jack Nobile, in un duetto artistico esclusivo, mai proposto prima. Parole in vetta quest’anno è anche cinema con l’anteprima regionale di INCinema Outside, il primo festival cinematografico accessibile anche ai disabili sensoriali.

“Come sempre la volontà del festival è quella di dare voce alla montagna attraverso i suoi testimonial – racconta Monica Bertarelli – e accogliere ospiti illustri in un contesto inusuale. Il nostro palco è modesto ma la scenografia è di una bellezza unica. Tutti gli spettacoli si tengono nella piazzetta Hoffe, nel cuore di Sappada vecchia con vista sul maestoso Monte Siera, per trasmettere al pubblico l’autenticità della montagna”. L’apertura del Festival è affidata il mercoledì 24 alle 18 a Francesco Moser che rivivrà con il pubblico l’emozione di quel record storico. Il giorno successivo si terrà, alle 20.30 la prima delle due proiezioni in programma, con la presentazione a cura dell’ideatore di INCinema Federico Spoletti. “Un divano a Tunisi”, Premio del pubblico alle Giornate degli Autori Mostra del Cinema di Venezia, è la commedia che sarà proiettata in modo accessibile anche alle persone con disabilità sensoriali. Il 26 sarà la serata di Mauro Corona, molto atteso dal pubblico, che racconterà il suo ultimo libro “Le altalene” e anticiperà i contenuti del suo prossimo romanzo in uscita in autunno. Due appuntamenti sono in programma sabato 27: si parte alle 18 con i protagonisti della storica staffetta di Lillehammer del 1994. A distanza di 30 anni Maurilio De Zolt, Marco Albarello, Giorgio Vanzetta e Silvio Fauner celebreranno insieme al pubblico presente quello storico traguardo. Dopo cena, alle 20.30, per la prima volta si esibiranno sul palcoscenico in un’accoppiata insolita un grande chitarrista, Adriano Del Sal e un celebre youtuber prestigiatore che sul web sta registrando numeri da capogiro, Jack Nobile. Concluderà la 5 giorni di festival l’appuntamento con il cinema accessibile: il film in programma è “La vita è una danza” una commedia che ha ottenuto 8 candidature al premio internazionale cinematografico César.

Gli incontri saranno moderati dalla giornalista e direttrice artistica della manifestazione Monica Bertarelli. Come per ogni edizione del festival, la partecipazione è aperta a tutti fino ad esaurimento posti e a titolo gratuito. Contribuiscono alla realizzazione di Parole in Vetta il Comune di Sappada, PromoTurismoFVG, il Consorzio Sappada Dolomiti Turismo, PrimaCassa Fvg, Despar Nord, Distillerie Nonino, Birra Friuli e La Gubana della Nonna.