Pordenone, weekend di cultura: premio al maestro Accardo e festa per la Capitale

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Un weekend nel segno della Cultura, o meglio della Capitale della Cultura. Il Teatro Verdi ospiterà due grandi eventi. Sabato la consegna del premio Pordenone Musica a Salvatore Accardo, uno tra i più prestigiosi solisti della scena musicale internazionale, violinista e direttore d’orchestra di fama mondiale. Sarò lui il protagonista del concerto con l’Orchestra da Camera Italiana, formata da alcuni dei suoi migliori allievi.

Il concerto e la premiazione serale, frutto della sinergia tra Teatro, Comune e Regione, saranno preceduti dalla consegna del Sigillo della Città, in programma a mezzogiorno nella sede del Municipio.

La sera dopo, dalle 19, il Teatro tornerà a riempirsi per la serata evento “Artisti per Pordenone”, una festa per il titolo di Capitale italiana della cultura 2027 alla presenza del ministro Alessandro Giuli. Sul palco i migliori artisti pordenonesi della musica, del teatro e dello spettacolo