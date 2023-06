“Pronto un protocollo per ripartire coi live”

Ricordate l’ultimo concerto ‘vero’ cui avete partecipato, senza distanziamento, misurazione della temperatura e paura dei droplet del vicino? Se per gli spettatori il ‘vuoto’ è psicologico, esiste una categoria, spesso dimenticata (non qui), che ricorda il passato – solo 13-14 mesi fa – come fosse remoto. E intanto, non può far altro che continuare a guardare il ‘rosso’: quello dei propri bilanci!

Esattamente 30 anni fa, Luca Tosolini decideva di lasciare il Friuli per progettare e realizzare grandi palcoscenici per concerti un po’ dappertutto, ma anche eventi come le Olimpiadi invernali di Torino. Dopo aver lavorato per un’azienda di Napoli, leader in Italia e tra le più importanti in Europa, è passato ‘dall’altra parte’, dietro la scrivania, affiancando alla Eps Italia l’agenzia Fvg Music Live. Primo passo: la data zero di Vasco Rossi a Lignano nell’estate 2016, riaprendo lo stadio ‘Teghil’ alla grande musica dopo 10 anni.

Interrotta l’attività programmata il 28 febbraio 2020 col primo concerto cancellato in Italia, quello a Pordenone dei Pinguini Tattici Nucleari, Tosolini ha atteso – come tutti gli operatori del settore – che la situazione si sbloccasse. “Nell’estate 2020 abbiamo organizzato Notti in arena a Lignano: una scommessa con 6 concerti e 30 serate complessive. Poi basta. La Eps, che segue la parte tecnica, ha avuto una riduzione del fatturato dell’89%, l’altra agenzia l’83%. Su 41 dipendenti ne sono rimasti 19, perché gli stagionali se ne sono andati, non potendo sopravvivere con la cassa integrazione per più di qualche mese. A ottobre la parte produttiva è ripartita, perché immaginavamo che nel 2021 si sarebbe potuto lavorare. E invece…”.

“Gli ottimisti parlano di settembre per la ‘normalità’. Io, che ero ottimista fino a qualche settimana fa, ho sempre meno speranze. I concerti già fissati, tutti grandi eventi, rimangono in cartellone, da Tiziano Ferro a Lignano il 6 giugno a Cesare Cremonini a Villa Manin, fino a Ultimo, Salmo e Max Pezzali a Bibione. Ufficialmente ci sono, però se mi chiedete di scommettere sulla conferma delle date…”.

Il tempo che passa senza intravvedere la luce in fondo al tunnel fa diminuire di giorno in giorno la possibilità di realizzare grandi eventi, che richiedono un anno per l’organizzazione. “Il concerto è assembramento per definizione ed è evidente che non si tratta di un’attività trasferibile sul computer, anche se diversi big hanno lavorato pure sul ‘virtuale’. Stare assieme sotto un palco è fondamentale e oggi non si può farlo. Le grandi major della musica italiana hanno cercato di far approvare un protocollo al Governo, ma non c’è stata risposta ufficiale. Noi stiamo lavorando per proporre un protocollo regionale per riaprire anche parzialmente l’attività dal vivo. Lo presenteremo all’assessore regionale competente quanto prima, tenendo conto di tre elementi fondamentali: passaporto sanitario, vaccini, tamponi. Ma dovrà essere validato e questo è l’aspetto che più ci preoccupa”.

Gli esperimenti del 2020 stanno a testimoniare che all’epoca, con le misure prese, i concerti non sono mai stati ‘focolai’. Tutt’altro… “Notti in arena 2020 è stato uno dei posti più sicuri in tutta Lignano, tra app per prenotare, saltacode, mascherine, controllo temperatura, distanziamento… Abbiamo dimostrato che i concerti si possono fare: abbiamo le competenze per gestire la situazione e si tratta di provare ad avere una speranza di ripresa. Adesso vanno di moda gli appelli delle categorie devastate dalle chiusure, ma il nostro comparto non fa nulla da un anno. Di noi si parla poco: forse dovremmo fare un po’ più di rumore, a partire dagli artisti. Il loro silenzio mi preoccupa, anche perché qualcuno è alla canna del gas, come noi, visto che negli ultimi 20 anni gli unici introiti sono venuti dalla musica live. Stare fermi per due anni sarebbe un guaio per tutti…”.

Il resto dell’Europa si sta muovendo – come per i vaccini – in ordine sparso. A Barcellona hanno sperimentato il live con tamponi e mascherina, in Inghilterra programmano eventi a ingressi limitati per l’estate. “Qui invece non se ne parla proprio. Ci dicano una data, anche il 1° dicembre, per organizzarci: per rimettere in moto la macchina ci vogliono mesi! E’ giusto curare la gente, ma dietro la musica c’è un mondo che vive e mangia come tutti e per l’intero comparto la situazione è devastante. Mi preoccupa il prezzo che si pagherà quando si potrà ripartire e dovremo ricostruire un’intera filiera di lavoratori. E poi, un elemento terribile: pian piano ci stiamo spegnendo a abituando a tutto, con rassegnazione. Le aziende non hanno la forza di resistere all’infinito e io non riesco a immaginare un mondo senza socialità, interazione e musica. Bisogna iniziare a immaginare come poter convivere con questo tipo di situazioni ed attrezzarsi con un approccio pragmatico e non ideologico”.