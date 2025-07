Robbie Williams a Trieste, è delirio: 28mila fan e polemica sui prezzi

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Trieste accoglie Robbie Williams con 28mila fan attesi al Nereo Rocco per l’unica tappa italiana del Tour 2025, già sold-out da settimane. Fan in arrivo da tutta Europa, alcuni in fila da ieri, per rivivere i grandi successi della popstar. La città ha predisposto navette e treni straordinari per gestire l’afflusso. Ma scoppia la polemica per i prezzi degli hotel: “Indecente vedere stanze a 2mila o 3mila euro a notte” ha detto il Presidente della Regione FVG Massimiliano Fedriga, annunciando un tavolo contro la speculazione e l’esclusione dai contributi pubblici per le strutture coinvolte. Il concerto rientra nella rassegna Go!2025&Friends, verso la Capitale europea della cultura.

Ph Simone Di Luca