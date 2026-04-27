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Serata indimenticabile nell’abbazia di Sesto al Reghena

Meritato successo di pubblico per l'ultimo appuntamento della sesta edizione del "Festival Organistico Sestense" impreziosito dalle improvvisazioni suonate da Gabriele Agrimonti e dalle storie raccontate dall'abate Giancarlo Stival
Alessandro Di Giusto
Autore: Alessandro Di Giusto

Prendi un luogo pieno di storia e bellezza qual è l’Abbazia benedettina di Santa Maria in Silvis a Sesto al Reghena, i racconti sapienti dell’abate monsignor Giancarlo Stival, che ha svelato il passato e l’iconografia degli affreschi da poco restaurati che impreziosiscono pareti, archi e presbiterio. Poi avvolgi tutto con le note dell’organo suonato da un grande talento qual è Gabriele Agrimonti, organista della chiesa di San Luigi dei Francesi e otterrai una serata difficile da dimenticare per quanta bellezza e armonia sia stata capace di trasmettere al pubblico che ha riempito la chiesa, un tempo riservata ai soli monaci benedettini.

Non poteva concludersi in modo migliore la sesta edizione del Festival Organistico Sestense, curato dai due giovani e visionari direttori artistici Alberto Gaspardo e Marco Baradello e sostenuto con convinzione dall’amministrazione comunale di Sesto al Reghena – rappresentata per l’occasione dall’assessore alla Cultura e al Tursimo Elisa Coassin – cui va riconosciuto il merito di aver compreso quanto sia prezioso uno scrigno pieno di storia e cultura qual è l’abbazia di Santa Maria in Silvis e che, fin dall’inizio, ha creduto in questa iniziativa.

Le cinque improvvisazioni suonate da Agrimonti – anche grazie alle ottime riprese video della Outside Image proiettate su un grande schermo posto alla base dell’altare – che hanno permesso di osservare da vicino i suoi virtuosismi, il muoversi frenetico di ogni parte del suo corpo per comporre uno spartito originale e irripetibile, fatto altrimenti riservato a pochi data la posizione defilata del grande organo restaurato – hanno riempito di melodia il tempio, rendendo questo appuntamento emozionante e tale da donare ai presenti un’esperienza di rara intensità.

E giusto ricordare che il Festival è stato organizzato anche con il contributo di Ministero della Cultura, Regione Friuli Venezia Giulia, Fondazione Friuli, Accademia Musicale Naonis, Associazione Pro Sesto e Abbazia Benedettina Santa Maria in Silvis. Partnership tecnica della Premiata fabbrica organi Cavalier Francesco Zanin che ha restaurato l’organo e di Outside Image che ha curato le riprese e l’amplificazione. Il Festival organistico sestense rientra all’interno delle rassegne proposte dall’associazione culturale Altoliventina Concerti.

Aveva ragione il maestro organista Gaspardo nell’vvertirci che, a dispetto della sua posizione defilata, le flautate vibrazioni sonore dell’organo avrebbero riempito ogni angolo dell’abbazia, perché “i nostri progenitori sapevano bene come fare le cose”.

Al termine di una serata tanto riuscita, in fondo, anche noi possiamo consolarci, perché pure ai giorni nostri ci sono persone che le cose le sanno fare davvero molto, molto bene.

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