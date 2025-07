Stasera Riccardo Muti a Villa Manin: unica data in FVG

GUARDA IL VIDEO Partirà stasera da Villa Manin il nuovo progetto musicale di Riccardo Muti. Il grande direttore d’orchestra sarà protagonista di tre concerti evento in cui dirigerà i 130 elementi dell’Orchestra giovanile Luigi Cherubini, in tre tra i luoghi più affascinanti della penisola italiana. Il primo dei tre appuntamenti è fissato proprio a Codroipo, in quella che sarà l’unica data nel Nordest.

Nei suoi concerti, Muti attraverserà diverse epoche, mettendo in luce la bellezza e la potenza espressiva della grande musica sinfonica e cinematografica.

Stasera l’Orchestra eseguirà la sinfonia tratta dalla Norma di Vincenzo Bellini, capolavoro dell’opera romantica italiana; Le quattro stagioni di Giuseppe Verdi da I Vespri Siciliani, tra le pagine sinfoniche più colorate del compositore. Protagonista della serata anche Nino Rota e le sue indimenticabili colonne sonore composte per Il Gattopardo (1963) e Il Padrino (1972). Infine il Boléro di Maurice Ravel, capolavoro della musica del XX secolo, amato per la sua ipnotica progressione e il suo impatto emotivo travolgente.

Le altre due tappe del tour di Muti saranno a Lucca, martedì 22 luglio, e a Pompei, il 24 luglio.