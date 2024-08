‘Tango da Pensare’, ultimo concerto al Castello di Colloredo di Monte Albano

Ultimo evento, sabato 10 agosto, inizio ore 21.00 (mostra fotografica visitabile dalle ore 20.30), per la sezione estiva di Tango da Pensare, a cura di Associazione Culturale Punto Musicale, in questa edizione che segna i vent’anni di Note del Timavo – Tango da Pensare al Castello di Colloredo di Monte Albano.

Per l’occasione (e come consuetudine), l’appuntamento conclusivo tocca ad uno degli ensemble identitari della manifestazione, e quest’anno a rappresentare Tango da Pensare sarà Quartetto Contemporaneo. Composto da Gianni Iorio, bandoneòn, Matteo Pippa, violino, Carla Agostinello, pianoforte e Roberto Della Vecchia, contrabbasso, il quartetto è formato da musicisti che da oltre un trentennio contribuiscono in vari modi al progresso del Tango nella musica. Tutti dalla particolare cifra stilistica necessaria a questo genere artistico, i suoi componenti provengono dalle più diverse parti d’Italia. Gianni Iorio, bandoneonista, ma anche pianista e compositore, si è diplomato a Foggia con il massimo dei voti e menzione d’onore ed è stato definito dal periodico spagnolo “Cuaderno de jazz” uno tra i migliori bandoneonisti d’Europa; Matteo Pippa, violinista presso I Musici, è docente di violino presso il Conservatorio A. Casella dell’Aquila; Carla Agostinello, pianista, dopo importanti esperienze nel Tango, ha fondato, nel 1998, la prima rassegna di questo genere artistico in Italia; Roberto Della Vecchia, contrabbassista versatile, è Primo contrabbasso dell’Orchestra Città Aperta (colonne sonore per il cinema) e collabora con la Roma Sinfonietta con la quale ha tenuto molti concerti, diretto da Ennio Morricone.

Corte esterna del Castello (in caso di maltempo sale interne), ma all’interno e per l’ultima serata, è visitabile la mostra fotografica “Giorni di tango, oggi – storie, miti e abbracci”, a cura all’artista e fotografa Lucia Baldini. Nello spazio mostra, anche “Impressioni attraverso frattali” a cura dell’artista locale Stefano Peres.