lunedì 29 Dicembre 2025
Causò il decesso di una 33enne sulla A23, in carcere dopo...
‘Tutti siamo Carmen’: l’inclusione attraverso la danza e la musica
5 medaglie d’oro per le cantine del Friuli Venezia Giulia
Teatro Contatto, tutto esaurito per debutto de Lo Schiacchianoci
Sciopero a Villa Santina: a rischio 12 posti di lavoro
Macello di Cormons, l’ultima spiaggia è l’ipotesi-tensostruttura
Frane, il sindaco di Dolegna: “Sinora interventi non risolutivi”
Giovane si perde sul Monte Amariana, ritrovato dal padre a Stavo
Gorizia, la festa di Capodanno in piazza Vittoria saluta il 2025
Crisi post parto, psicologi in aiuto alle neo mamme
Ubriaco, litiga con la madre e minaccia di far esplodere la...
Palazzina al freddo da una settimana: “E’ un incubo”
Cina, il giacimento di Tarim supera 2 miliardi di kWh di...
Spettacoli

Teatro Contatto, tutto esaurito per debutto de Lo Schiacchianoci

Successo al Palamostre per la rivisitazione in chiave contemporanea della celebra fiaba. Progetto di Marta Bevilacqua per Arearea
Redazione
Autore: Redazione

Prima assoluta a Teatro Contatto per la nuova rilettura contemporanea de Lo Schiaccianoci, un progetto coreografico originale firmato da Marta Bevilacqua per la Compagnia Arearea, che è andato in scena domenica 28 dicembre al Teatro Palamostre di Udine.

Questa nuova creazione ha rappresentato per la danzatrice Marta Bevilacqua e per la Compagnia Arearea un’occasione per confrontarsi con uno dei classici più amati del repertorio ballettistico, restituendo alla celebre fiaba una visione coreografica personale e profondamente contemporanea. Come la stessa Bevilacqua ha spiegato: «Fare lo Schiaccianoci per me significa tenere viva la tradizione del balletto, ma anche rivisitarlo con soluzioni coreografiche e teatrali che appartengo alla mia cifra e a quella di Arearea. È un lavoro di grande ensemble che mette insieme artisti di prim’ordine della nostra regione. Inoltre – ha chiuso – sono estremamente felice di tornare sul palcoscenico della mia città. Sono 10 anni che Arearea non sale sul palco di Udine e sono certa che l’incontro con il pubblico del teatro sarà caloroso e magico, come lo è, del resto, Lo Schiaccianoci».

Nella versione di Arearea – adatto a tutti i tipi di pubblico, grandi e piccini – il racconto senza tempo de Lo Schiaccianoci, si trasforma in un viaggio immaginifico in cui i corpi dei danzatori diventano strumenti espressivi in stretta relazione con la partitura musicale, arricchita da interventi sonori in chiave attuale e da scritture coreografiche che intrecciano ensemble, partnering, teatrodanza e danza con oggetti. Lo spettacolo è stato anche accompagnato da un’audiodescrizione poetica, a cura di Lisa Colautti, per ciechi e ipovedenti, pensata in un’ottica di accessibilità culturale.

Lo Schiaccianoci di Marta Bevilacqua si è sviluppato in due atti pensati per quattordici danzatrici e danzatori – Alessandro Bonacina, Tjaša Bucik, Margherita Costantini, Luca Di Giusto, Irene Ferrara, Claudio Gattulli, Angelica Margherita, Fabio Pronesti, Martina Cinti e Giovanni Consoli, Valentina Saggin, Anna Savanelli, Valentina Squarzoni e Giulio Venturini – i quali hanno incarnato con precisione e fervore la narrazione delle vicende di Clara in un viaggio che va dall’incontro con il magico soldatino di legno fino alle esplorazioni fiabesche del Regno dei Dolci.

La celebre partitura di Pëtr Il’ic Cajkovskij, universalmente riconosciuta per la sua magia e la centralità nel repertorio delle feste, è stata oggetto di una riscrittura musicale curata dal musicista Leo Virgili, che ha rielaborato e attualizzato i temi sonori originali per dialogare in modo organico con la scrittura coreografica.

L’allestimento scenico è stato caratterizzato da una scenografia firmata da Gian Carlo Venuto, artista che lavora tra installazione, scultura, spazio e arti visive, e per la realizzazione degli oggetti di scena, Sonia Squillaci, artista visiva che lavora tra arte contemporanea, installazione e progetti site-specific, mentre il disegno luci di Stefano Chiarandini ha plasmato atmosfere che giocano con ombre, colori e profondità, contribuendo a dare forma alle metamorfosi oniriche che hanno scandito la performance.

I costumi realizzati da Marianna Fernetich hanno impreziosito i personaggi, conferendo a ogni figura un’identità visiva evocativa, mentre i contributi video di Michele Pupo hanno accompagnanto visivamente la narrazione con immagini poetiche.

La realizzazione de Lo Schiaccianoci è una produzione a cura della Compagnia Arearea 2025 con il sostegno istituzionale del Ministero della Cultura (MiC) e della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

