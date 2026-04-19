GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Questione di motivazioni, di ambiente, di crocevia stagionale, ma anche di energie. Treviso ne ha di più e sconfigge l’APU Udine per 92 a 82.
Nel derby triveneto del sabato sera al “Pala Verde”, fondamentale per le speranze salvezza dei veneti, i bianconeri aprono la sfida con ritmo e coraggio, ma è una miccia che la squadra di coach Marcelo Nicola spegne sul nascere, ribaltando l’inerzia già a metà primo quarto. Trascinata dal sostegno dei 5mila presenti sulle tribune, la squadra di casa conduce la gara sfruttando i 21 punti di Macura, i 17 dell’ex Cappelletti e i 16 di Croswell. Quest’ultimo destinatario del calcio che costa l’espulsione a Mekowulu, e Udine che nonostante il 28% di precisione dall’arco e gli appena 4 tiri liberi realizzati, contro i 22 avversari, mette la testa avanti a metà terzo periodo e a 6 minuti dal termine, prima che Treviso prenda nuovamente in mano le redini senza perderle più.
Terzo ko consecutivo per i friulani, le cui velleità playoff si avvicinano al tramonto definitivo, mentre la salvezza aritmetica resta un discorso aperto, che, tuttavia potrebbe chiudersi già oggi, giocando sulle disgrazie altrui.
Terzo ko consecutivo per l’APU, battuta a Treviso 92-82
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