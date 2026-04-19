Terzo ko consecutivo per l’APU, battuta a Treviso 92-82

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Questione di motivazioni, di ambiente, di crocevia stagionale, ma anche di energie. Treviso ne ha di più e sconfigge l’APU Udine per 92 a 82.

Nel derby triveneto del sabato sera al “Pala Verde”, fondamentale per le speranze salvezza dei veneti, i bianconeri aprono la sfida con ritmo e coraggio, ma è una miccia che la squadra di coach Marcelo Nicola spegne sul nascere, ribaltando l’inerzia già a metà primo quarto. Trascinata dal sostegno dei 5mila presenti sulle tribune, la squadra di casa conduce la gara sfruttando i 21 punti di Macura, i 17 dell’ex Cappelletti e i 16 di Croswell. Quest’ultimo destinatario del calcio che costa l’espulsione a Mekowulu, e Udine che nonostante il 28% di precisione dall’arco e gli appena 4 tiri liberi realizzati, contro i 22 avversari, mette la testa avanti a metà terzo periodo e a 6 minuti dal termine, prima che Treviso prenda nuovamente in mano le redini senza perderle più.

Terzo ko consecutivo per i friulani, le cui velleità playoff si avvicinano al tramonto definitivo, mentre la salvezza aritmetica resta un discorso aperto, che, tuttavia potrebbe chiudersi già oggi, giocando sulle disgrazie altrui.