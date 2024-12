The Powerful Gospel Chorale in scena domenica a Lignano Sabbiadoro

The Powerful Gospel corale sarà protagonista domenica 29 dicembre del concerto organizzato in occasione delle festività a Lignano Sabbiadoro. L’appuntamento con ‘Lignano Gospel Christmas’ è fissato per le 15.00 al palco eventi di Viale Gorizia.

Diretti da Alessandro Pozzetto, si esibiranno oltre 70 coristi dei cori River Gospel Mass Choir di Ponte della Priula, Saint Lucy Gospel Choir di Prata di Pordenone, Sand of Gospel di Lignano Sabbiadoro, oltre ad altri amici della Powerful.

Un occasione per cantare e ballare all’insegna della colonna sonore delle festività, e non solo.