Torna tra Malborghetto e Valbruna l’appuntamento con Risonanze

Edizione numero 10, dal 14 al 22 giugno tra Malborgetto, Valbruna e la Val Saisera. Si è alzato il sipario su Risonanze manifestazione che da ormai molto tempo valorizza i boschi e le valli dell’alto Friuli grazie alla magia della musica ma anche all’arte di chi lavora il legno e crea gli strumenti.

Nel vasto programma a cura del direttore artistico Alberto Busettini ci sono artisti del calibro di Massimo Raccanelli Zaborra, la Red Dot Baroque di Singapore. Non mancheranno i momenti dedicati al legno con i maestri liutai come Giulio Morassi e poi momenti conviviali di degustazione a chilometro zero. Nel weekend da venerdì 20 sono previste anche le passeggiate nel bosco per conoscere meglio il territorio unendolo alla passione per la musica.