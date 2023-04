Tre allegri ragazzi morti: “La provincia, il nostro immaginario”

Sono una delle band più importanti del rock indipendente italiano, sono friulani ma nomadi, sempre in giro per l’Italia, anche in tempi difficili come questi. La loro bussola, però, indica sempre verso casa: ecco perché i Tre allegri ragazzi morti, un anno e mezzo dopo un album – Sindacato dei sogni – inspiegabilmente sottovalutato dalla critica, nonostante sia uno dei migliori lavori italiani degli ultimi 20 anni, hanno deciso di organizzare La via di casa: un festival itinerante che è un modo diverso per scoprire luoghi e tradizioni del Friuli Venezia Giulia.

Cinque le tappe del viaggio: sul Monte Zoncolan a Sutrio (concerto in programma il 30 agosto ma rinviato a causa del maltempo a data da destinarsi) e dal 1 settembre quattro tappe più ‘intime’ (100 posti per singola data) in orario pomeridiano: alla Centrale Idroelettrica di Malnisio, nel parco naturale del greto dell’Isonzo a Fiumicello (giovedì 3), al Castello di Maniago (venerdì 4) e il giorno dopo a Valle di Faedis.

“L’idea è nata l’anno scorso, prima della pandemia, per festeggiare i 25 anni di attività – spiega Davide Toffolo, cantante e frontman del trio, oltre che cartoonist di fama -. Doveva essere un tour per tornare sui luoghi che sono stati la fonte della nostra ispirazione, per capire dov’era l’ispirazione che ci ha mosso. E’ slittato e ora la formula ci sembra più adatta che mai a questi tempi”.

Siete la bandiera dell’Italia ‘di provincia’ e avete pubblicato oltre 250 band con l’etichetta La Tempesta. La definizione di ‘provinciali’ vi va stretta? “No: noi veniamo da Pordenone e lo ribadiamo sempre. E’ il nostro modo di essere, il nostro immaginario. Raccontiamo una condizione complessiva, la nostra cultura, che passa per l’autoproduzione punk, la condizione dell’‘altro’… La mia Pordenone è quella degli esordi con il Great Complotto, da ragazzino: per me la storia inizia lì, non c’è un ‘prima’, è la cifra del nostro racconto”.

Organizzare un tour così speciale in un’estate così complicata è molto coraggioso… “E’ un test per verificare se si può fare anche in piccole situazioni, quelle dove la musica non arriva, ovviamente nel rispetto delle nome anti-Covid. Quest’estate abbiamo suonato in location strepitose, quindi qualcosa di bello, anche in questa situazione, c’è. Spero che l’esperimento si ripeta e possa diventare un festival itinerante anche con altri artisti: la regione ne avrebbe bisogno per raccontare il contemporaneo in modalità non tradizionale”.

Come avete scelto i luoghi? “Non a caso: sono tutti posti legati alla nostra storia. Dovevamo suonare anche alle grotte di Villanova per raccontare gli inizi, quei concerti in luoghi piccoli e chiusi, ma oggi è impossibile. E’ una formula bella a prescindere dal momento: lavorare con gruppi locali in situazioni naturali è una forma di ricostruzione sociale”.

Tutti si chiedono come uscirà il mondo della musica da questa crisi globale. “Le grandi etichette si sono comportate come colossi, impedendo ai grandi artisti di muoversi, suonare o pubblicare album finché tutto non sarà finito. Quella degli artisti come ‘marchi’ è una visione che non ci appartiene: per me la musica è orizzontale, sta con le persone, vive la collettività. Per questo non ci siamo fermati”.

Non essere legati alla logica ‘album-promozione-tour’ delle superstar vi ha aiutato? “Noi non siamo mai entrati nei circuiti commerciali, non abbiamo mai fatto un ‘tormentone’: chi ci ascolta, cerca qualcosa di diverso e non vive la musica come tappezzeria. In 25 anni ne abbiamo fatte di tutti i colori, compresi tour e canzoni con Jovanotti, ma soprattutto siamo stati una ‘nursery ‘per tanti gruppi, offrendo uno spazio di libertà. Oggi è dura, ma lo era già prima del Covid: però la difficoltà stimola la creatività”.