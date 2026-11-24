Un viaggio musicale e visivo ispirato alle culture e alle sonorità delle popolazioni del mondo, dove la musica incontra la danza e il movimento per raccontare il bisogno universale di appartenenza e di comunità. È “Tribe”, il nuovo progetto musicale di Stefano Andreutti, che debutterà domenica 29 novembre alle 17 all’Auditorium di Povoletto, con il patrocinio del Comune di Povoletto.

“Il progetto parte dall’omonimo album composto da dieci brani che a loro volta nascono da una riflessione sul significato contemporaneo della parola ‘tribù’, intesa da una parte come riferimento alle popolazioni indigene e tradizionali, custodi di biodiversità, conoscenze ancestrali e diversità culturale e linguistica, dall’altra come dimensione antropologica e psicologica legata al bisogno innato dell’essere umano di appartenere a una comunità – spiega Andreutti -. Mentre costruivo i vari brani le immagini che mi apparivano erano quelle di danzatori delle varie etnie del nostro pianeta. Da lì è nata sempre più forte l’idea di coinvolgere degli artisti della danza”.

Da queste suggestioni e riflessioni prende forma una ricerca in cui il musicista friulano ha unito l’ispirazione alle tradizioni musicali delle diverse popolazioni del pianeta con sonorità contemporanee, esplorando un territorio nuovo per la sua produzione, quello della tribal-house e dell’afro-house. Un incontro tra passato e presente che dà vita a una musica fortemente ritmica e suggestiva che mette la danza come elemento centrale di “Tribe”. Per trasformare in spettacolo le immagini evocate dalla musica, Andreutti ha affidato la direzione artistica a Sandro Plaino, insegnante, istruttore e ballerino di breakdance con oltre 25 anni di esperienza, che ha contribuito a dare forma scenica all’idea originaria, coinvolgendo diverse realtà della danza in un progetto nel quale la musica viene raccontata attraverso il corpo, il gesto e il movimento.

Sul palco, insieme a Stefano Andreutti, saranno presenti Martina Cainero alle percussioni, Daniel Boiti al djembe e Filippo Riul al cajon. I momenti di danza sono eseguiti dai ballerini e dalle ballerine di Spazio Danza San Daniele, ASD Progetto Danza e Spettacolo, Vitality Dance & Fitness e Marlene su coreografie di Eugenia Bertoli, Tamara Tosoni, Fernando Lewental, Valentina De Stefano, Giorgia Cuttini, Nefer Lopez e Marlene Barbara Reyes. I video saranno curati da Marco Cozzutti.

Un progetto corale, dunque, nel quale linguaggi artistici differenti si incontrano per dare forma a un’unica esperienza.

“Tribe” vuole così essere non soltanto la presentazione di un nuovo progetto musicale, ma un’esperienza che mette in relazione suono, corpo e immaginario, partendo dalle culture del mondo per arrivare a una riflessione profondamente contemporanea sulla comunità, sulla cooperazione e sul rapporto tra le persone e l’ambiente.

Stefano Andreutti è insegnante di batteria e percussioni. Si è formato alla Scuola Dante Agostini & Kenny Clarke a Parigi e nello stesso periodo, sempre in Francia, frequenta lo I.A.C.P. di Alan Silva, protagonista della scena jazz d’avanguardia. In Italia Andreutti frequenta la scuola Suono Improvviso di Venezia e master class con Peter Erskine, Tony Oxley, Han Bennink e Trilok Gurtu a Ravenna. Si dedica poi alle percussioni afro-cubane e brasiliane studiando a Mestre con Edi De Fanti, perfezionandosi alla batteria nella scuola “Suono Improvviso” di Venezia con Davide Ragazzoni e studiando in più occasioni a Cuba. Decide inoltre di dedicarsi alla didattica musicale frequentando alcuni corsi presso il Simeos (Società Italiana di Musica Elementare Orff-Schulwerk) a Verona e un corso di musicoterapia alla Scuola di Musica 55 (attuale Casa della Musica) a Trieste. Si è esibito in concerti in tutta Italia e in Europa (Slovenia, Svizzera, Austria, Belgio, Ungheria, Croazia). In Friuli ha condotto moltissimi laboratori di Drum Circle nelle scuole dell’infanzia e primarie e in diversi contesti. Ha registrato “La nave del olvido” nel 2003, “The Unit-y” con Luca Gabino nel 2012 e “Mono no Aware” nel 2020. Ha collaborato con i principali artisti della scena musicale friulana, tra i quali Mitili FLK, Zuf de Zur, Lino Straulino e Michele Pirona. È stato promotore e curatore di tantissimi eventi musicali e performance, come “Probabilmente El Diablo” tra musica e pittura; lo spettacolo “Sottosopra” di musica e danza urbana; il progetto “Tagliamento sonoro” con la creazione di una documentazione sonora e di video da cui e nato un evento live, “Piccolo concerto per acqua di fiume”. Inoltre compone anche brani musicali per spettacoli e animazioni teatrali con l’Associazione Molino Rosenkranz, compagnia teatrale. La passione per la musica lo ha portato a diventare anche un operatore olistico del suono frequentando la scuola presso l’Om Resonance a Rufina, vicino a Firenze, integrando questo percorso con nuove proposte sul benessere tramite un proprio progetto denominato Spirito Sonoro.

Sandro Plaino, noto anche con lo pseudonimo di B-boy Stee, è un maestro e ballerino di breakdance con oltre 25 anni di esperienza nella cultura Hip-Hop, attivo principalmente a Udine e in Friuli-Venezia Giulia. Si avvicina al breaking nel 1997, perfezionando nel tempo il proprio stile attraverso competizioni nazionali e internazionali e laboratori con ballerini di fama mondiale. Partecipa attivamente a progetti di performance urbane come Urban Beat Street Drum e 1+1 Break Drum, (entrambi in collaborazione con Stefano Andreutti), e collaborare all’organizzazione di contest locali come Break the City a Udine.