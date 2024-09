“Tutti i sogni ancora in volo”: Massimo Ranieri domani ad Aquileia

Dopo il successo del varietà serale “Tutti i sogni Ancora in volo”, andato in onda a fine maggio 2023 in due puntate del venerdì in prima serata su Raiuno, e dopo la fiction Mediaset “La voce che hai dentro”, Massimo Ranieri, cantautore fra i più amati, capace di vendere oltre 14 milioni di dischi nel mondo, torna in tour con un calendario ricco di appuntamenti musicali nei teatri più prestigiosi e nelle più esclusive venue estive per un’altra straordinaria avventura tra canto, recitazione, brani celebri, sketch divertenti e racconti inediti. Tra le tante canzoni di una strepitosa scaletta ci sarà anche il brano vincitore del Premio della Critica a Sanremo 2022, “Lettera di là dal mare”. In Friuli Venezia Giulia l’appuntamento di fine state è per domani, mercoledì 4 settembrea Aquileia, nella splendida Piazza Patriarcato. I biglietti per il concerto, organizzato da Assoeventi e Zenit srl, in collaborazione con Comune di Aquileia, Regione Friuli Venezia Giulia e PromoTurismoFVG, sono in vendita sul circuito Ticketone e lo saranno anche alla biglietteria del concerto dalle 19.00. Porte aperte al pubblico alle 20.00 e inizio concerto previsto per le 21.00. Tutte le info su www.azalea.it

Nel nuovo spettacolo di Massimo Ranieri il pubblico potrà ascoltare poi anche bellissimi inediti scritti per Ranieri da alcuni grandi cantautori italiani, tra i quali Pino Donaggio, Ivano Fossati, Bruno Lauzi, Giuliano Sangiorgi e molti altri. Queste canzoni sono incluse nell’ultimo album dell’artista “Tutti i sogni ancora in volo”, uscito a novembre 2022, per la produzione musicale di Gino Vannelli. Anche questa volta il pubblico potrà ammirare un Massimo al cento per cento, capace di mettere a disposizione del suo pubblico tutto il meglio del suo repertorio più amato e prestigioso. Lo spettacolo vedrà una nuova veste scenografica, curata dal producer Marco De Antoniis, con una band di grandi musicisti inedita formata da Stefano Proietti (pianoforte), Giovanna Perna(tastiere e voce), Emanuele Ciampichetti (basso), Luca Trolli (batteria), Arnaldo Vacca (percussioni), Andrea Pistilli e Tony Puja (chitarre), Valentina Pinto (violino e voce), Cristiana Polegri (voce e sax) e Massimiliano Filosi (sax).