Tutto esaurito a Villa Manin di Passariano per Alanis Morisette, artista canadese che ha aperto la stagione dei concerti al complesso dogale. Si tratta del primo grande appuntamento internazionale del cartellone di Go!2025& Friends.

Con oltre 75 milioni di dischi venduti e 7 grammy award, Alanis Morisette è una delle più importanti cantanti rock pop di tutti i tempi. Ha segnato una intera generazione con il suo stile inconfondibile e brani intramontabili, quali Ironic e Thank u, You. Il suo tour mondiale ha fatto tappa a Villa Manin, richiamando fan anche dal resto d’Italia e dall’estero. Sono stati venduti in tempi velocissimi i 9mila biglietti disponibili.

Per il vicepresidente della Regione e assessore regionale alla Cultura Mario Anzil si tratta di un evento che consolida il ruolo di primo piano del Friuli Venezia Giulia nel panorama culturale, capace nel contempo di valorizzare Villa Manin.