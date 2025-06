Ultimo conquista Lignano: 28.000 fan in delirio, accampati da ore

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Fin dal primo mattino, e per qualcuno addirittura da due o tre giorni prima, i fan di Ultimo hanno preso posizione attorno allo Stadio Teghil di Lignano Sabbiadoro. Ore di attese sotto il sole per conquistare i posti migliori. Un affetto smisurato che ha trasformato Lignano in un grande raduno musicale. Alle 21 le luci si sono abbassate e Ultimo è salito sul palco, accolto da un boato. Davanti a lui, 28.000 persone che hanno cantato ogni parola, da “Ti dedico il silenzio” a “Rondini al guinzaglio”, passando per i brani del nuovo album “Altrove”. Un concerto intenso, accompagnato da una scenografia spettacolare e momenti di forte emozione. Il cantautore romano ha ringraziato più volte il pubblico per l’energia e il calore ricevuti, sottolineando il legame speciale con il Friuli-Venezia Giulia e in particolare con Lignano Sabbiadoro definendola “una terra che ogni volta mi fa sentire a casa”. Un successo annunciato, che conferma Ultimo tra i protagonisti assoluti della musica italiana contemporanea.