Un concerto di campanelli di bicicletta nel cuore di Udine

Una sinfonia acuta, che addolcisce l’atmosfera del centro di Udine, allietando l’ascolto dei passanti e stimolando il dialogo fra suoni in luoghi iconici. Il cuore della città è divenuto questa mattina il prestigioso palcoscenico della seconda edizione del “Concerto per campanelli di bicicletta intonati”, organizzato dall’Associazione Continuo Spazioersetti, offrendo a cittadini e cicloturisti l’opportunità di prendere parte all’interpretazione di una partitura adatta a tutti, ed eseguita in sella alla propria due ruote.